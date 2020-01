Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hochwertiges E-Bike gestohlen

Osnabrück (ots)

An der Ecke Johannisstraße/Wassermannstraße geriet am Montagmorgen ein hochwertiges E-Bike der Marke Bulls, Modell Lacuba Evolite 11, ins Visier von Dieben. Der oder die Täter machten sich zwischen 09.30 und 10 Uhr an dem Schloss des schwarzen Fahrrades zu schaffen und nahmen es mit. Auffällig an dem Diebesgut ist ein vorne angebrachter Weidenkorb. Hinweise erbitten die Ermittler der Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2115.

