POL-PDMT: Auffahrunfall mit verletztem Kind

-Holzheim- Am Sonntag, den 12.01.2020 gegen 15.30 Uhr befuhr ein 31jähriger aus der VG Hahnstätten und eine 27jährige aus dem Landkreis Limburg-Weilburg hintereinander mit ihren PKW die Limburger Straße in Holzheim. Aufgrund einer Engstellte bremste der 31jährige sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab um dem Gegenverkehr Vorrang zu gewähren. Die 27jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug nahezu ungebremst auf. Die Fahrzeuginsassen im ersten PKW (Fahrer, 25jährige Beifahrerin und ihr 11-Monate altes Kind) wurden leicht verletzt und mittels RTW ins Krankenhaus verbracht. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt, ihr PKW wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

