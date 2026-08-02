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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Anhausen (ots)

Am Sonntagmittag, 02.08.2026, zwischen 11:55 Uhr und 12:10 Uhr kam es zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch den Fahrer eines grauen VW Golf Variant auf der L258 zwischen Anhausen und Dierdorf. Der PKW kam mehrfach auf die Gegenspur, so dass mindestens ein entgegenkommender PKW ausweichen musste. Der 69-Jährige Fahrer konnte einer Kontrolle unterzogen werden, sein Führerschein wurde vorläufig sichergestellt.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus

Telefon: 02634 9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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