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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung eines Pool

Dierdorf (ots)

In der Nacht vom 31.07.2026 zwischen 22 Uhr und dem 01.08.2026, 15 Uhr wurde ein Aufstellpool auf einem Privatgrundstück beschädigt. Der Pool wurde mittels eines scharfen Gegenstandes zerschnitten, sodass dieser gänzlich unbrauchbar wurde.

Zeugen, welche den Tathergang beobachtet haben oder andere sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634-952-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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