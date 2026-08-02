POL-PDNR: Verkehrsunfall zwischen Traktor und Radfahrerin

Dierdorf (ots) - Am Sonntag, den 02.08.2026 kam es gegen 05:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der K153 zwischen Dierdorf und Marienhausen. Der Unfallverursacher beabsichtigte mit seinem grauen Fiat 500 von einem Feldweg aus Richtung Dierdorf/Brückrachdorf kommend auf die K153 aufzufahren. Vermutlich auf Grund zu hoher Geschwindigkeit kommt der Fahrer im Einmündungsbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und ...

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