Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Verkehrsunfall zwischen Traktor und Radfahrerin
Leutesdorf (ots)
Am 02.08.2026 gegen 16:45 Uhr ereignete sich im Bereich der Einmündung Kirchstraße zur Rheinstraße ein Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Traktor. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin verletzt und im Anschluss in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Neuwied unter der Telefonnummer 02631 878 0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6, 5564 Neuwied
Telefon: 02631-878-0
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