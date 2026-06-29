Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Grünstadt (ots)

Im Zeitraum vom 27.06.2026 gegen 22:30 Uhr bis zum 28.06.2026 gegen 10:25 Uhr kam es in der Straße "Am Stadtgraben" in Grünstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter und flüchtiger Verkehrsteilnehmer streifte hierbei vermutlich im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten Pkw (grauer VW Golf) und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Haben Sie den Verkehrsunfall beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem unbekannten Fahrer des flüchtigen Fahrzeugs machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail unter pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

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