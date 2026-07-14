Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Radfahrer kollidiert mit Pkw und wird schwer verletzt

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Abend (13.07.), gegen 20:15 Uhr, ist es im Bereich der Kreuzung Buddestraße / Gladbacher Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Radfahrer gekommen. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Ein 45-jähriger Bergisch Gladbach fuhr nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Pkw des Herstellers Mercedes-Benz die Gladbacher Straße in Fahrtrichtung Buddestraße.

Der Pkw-Fahrer passierte nach eigener Aussage und nach Angaben unabhängiger Zeugen bei Grünlicht den Kreuzungsbereich. Als er in der Mitte der Kreuzung angekommen war, stieß ihm plötzlich ein entgegenkommender Radfahrer ungebremst in die Fahrerseite seines Pkw. Offenbar wollte der Radfahrer nach links in die Saaler Straße abbiegen und übersah dabei den Pkw.

Der 54-jährige Bergisch Gladbacher stürzte von seinem Fahrrad, wurde auf die Motorhaube und in die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert und dabei schwer verletzt.

Umgehend werden ein Rettungswagen und die Polizei zur Unfallstelle gerufen. Der Radfahrer wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen bewegt sich schätzungsweise im hohen vierstelligen Bereich. (ct)

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