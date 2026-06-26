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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrollen in Reuschenbach: Zahlreiche Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot

Hausen (Wied), Ot. Reuschenbach (ots)

Aufgrund der Vollsperrung der L 257 im Ortsteil Frorath wird die Ortslage Reuschenbach vermehrt als Ausweichstrecke genutzt. In diesem Zusammenhang gingen bei der Polizei mehrere Beschwerden über die Missachtung des bestehenden Durchfahrtsverbots ein. Der Bereich wurde daraufhin verstärkt in die Verkehrsüberwachung aufgenommen.

Am Donnerstagmittag führte die Polizei eine gezielte Verkehrskontrolle durch. Während der rund einstündigen Kontrolle stellten die Einsatzkräfte ein hohes Verkehrsaufkommen fest. Insgesamt ahndeten sie 13 Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot. Die betroffenen Fahrzeugführer mussten jeweils ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro zahlen.

Die Polizei wird die Einhaltung der geltenden Verkehrsregelungen in diesem Bereich auch künftig im Rahmen weiterer Kontrollen überwachen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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