Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall B42 - Rheinbreitbach

Rheinbreitbach (ots)

Am heutigen Nachmittag ereignete sich gegen 13 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers, der anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Der 26-jährige Motorradfahrer aus Köln befand sich mit seinem Moped auf der B 42 aus Bonn kommend in Fahrtrichtung Unkel. In Höhe der Einmündung Mühlenweg beabsichtige er rechts an einem vorausfahrenden LKW, welcher links in den Mühlenweg einbiegen wollte, vorbeizufahren. Hierbei übersah er jedoch einen aus entgegenkommender Fahrtrichtung kreuzenden PKW, der ebenfalls in den Mühlenweg, allerdings in Fahrtrichtung Rhein, abbog. Es kam zum Frontalzusammenstoß, sodass der Motorradfahrer von seinem Fahrzeug geschleudert wurde und auf der Fahrbahn aufprallte. Aufgrund der zunächst angenommenen Schwere der Verletzungen landete zwischenzeitlich ein Rettungshubschrauber auf der gesperrten B 42. Dieser konnte jedoch zeitnah aus dem Einsatz entlassen werden, da der Motorradfahrer mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde.

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