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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verstoß gegen das Waffengesetz

Grünebach (ots)

Am Mittwoch, 24.06.2026, wurde der Polizei gegen 16 Uhr ein Fahrzeug gemeldet, deren Insassen während der Fahrt in Richtung Herdorf eine Pistole aus dem Fenster halten würden. Es wurden umgehend mehrere Streifenwagen der PI Betzdorf als auch der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein alarmiert. Die Kräfte der nordrhein-westfälischen Polizei konnte das Fahrzeug in Neunkirchen (NRW) anhalten. Im Rahmen der Kontrolle wurden vier Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren sowie die 48-jährige Fahrzeugführerin festgestellt. Im Fahrzeug konnte eine Spielzeugpistole aufgefunden und sichergestellt werden. Die Polizeiinspektion Betzdorf ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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