Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl aus Baustelle

Breitscheid / Hochscheid (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 03.06.2026, ca. 16:00 Uhr - Freitagmorgen 05.06.2026 wurde durch bislang unbekannte Täter eine Rüttelplatte in der Ortslage Breitscheid/Hochscheid in der Straße Auf dem Scheid von einer Baustelle entwendet. Derzeit gibt es keine Hinweise auf die Identität der Täter.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell