POL-PDNR: Diebstahl eines Fahrrads vom Schulgelände

Asbach / Breitscheid-Elsbach (ots) - In der Zeit vom 20.04.26 bis zum 26.04.26 kam es zum Diebstahl von zwei Ortseingangsschildern im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus. Bislang unbekannte Täter entwendeten das Ortsschild "Asbach" in der Parscheider Straße in Asbach und das Ortsschild "Breitscheid OT Elsbach" in der Elsbacher Straße in Breitscheid OT Elsbach. Ob es eine Verbindung zwischen den Taten gibt ...

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