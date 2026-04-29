Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Diebstahl eines Fahrrads vom Schulgelände
Altenkirchen (ots)
Am 27.04.2026, zwischen 07:15 Uhr und 13:30 Uhr, wurde ein Damen-Fahrrad der Marke "Victoria" (Farbe Silber) vom Schulgelände der Realschule Plus in Altenkirchen entwendet. Das Fahrrad der Geschädigten war zuvor auf dem entsprechenden Fahrradparkplatz abgestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der PI Altenkirchen zu melden.
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