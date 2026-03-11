PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Grünebach (ots)

Eine Streife der PI Betzdorf führte am 10.03.2026 gegen 13 Uhr in der Friedhofstraße bei einem 32-jährigen VW-Fahrer eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Der Fahrzeugführer räumte hierbei den vorangegangenen Konsum von Cannabis ein, weshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. In diesem Zusammenhang wurde bei dem Betroffenen zu Beweiszwecken eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt musste dem Mann aus dem Westerwaldkreis untersagt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 08:12

    POL-PDNR: Schulwegkontrollen im Dienstgebiet

    Kirchen (Sieg) (ots) - Am Morgen des 10.03.2026 führten Beamtinnen und Beamte der PI Betzdorf an verschiedenen Schulen im Dienstbezirk Schulwegkontrollen durch. Im Bereich des Schulzentrums auf dem Molzberg wurden dabei sechs Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie ein Verstoß hinsichtlich eines nicht ordnungsgemäß gesicherteren Hundes festgestellt und geahndet. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte bei zwei ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 08:07

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht beim REWE in Waldbreitbach

    Waldbreitbach (ots) - Wie der Polizeiinspektion Straßenhaus am gestrigen Tag gemeldet wurde, ereignete sich bereits am 06.03.2026 zwischen 12:50 Uhr und 20:30 Uhr auf dem REWE Parkplatz in Waldbreitbach eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen die Front eines geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten, mögliche ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 08:02

    POL-PDNR: Brand eines Carport

    Hirz-Maulsbach (ots) - Am Dienstag, 10.03.2026, gegen 10.30 Uhr, kam es in Hirz-Maulsbach, Limbacher Straße, zum Brand eines Carport. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im mittleren vierstelligen Bereich. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren