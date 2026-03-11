Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Grünebach (ots)

Eine Streife der PI Betzdorf führte am 10.03.2026 gegen 13 Uhr in der Friedhofstraße bei einem 32-jährigen VW-Fahrer eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Der Fahrzeugführer räumte hierbei den vorangegangenen Konsum von Cannabis ein, weshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. In diesem Zusammenhang wurde bei dem Betroffenen zu Beweiszwecken eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt musste dem Mann aus dem Westerwaldkreis untersagt werden.

