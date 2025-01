Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Bisher unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zum Grundstück und entwendete Schuhe.

Linz (ots)

Am Mittwochmittag, 13:00 Uhr, sind in der Linzhausenstraße in Linz durch einen bisher unbekannten Täter 3 Paar Schuhe entwendet worden. Bei der Sichtung der Überwachungskamera stellte der Geschädigte fest, dass der Täter sein Grundstück widerrechtlich betrat und an seinem Anwesen aus einem Schuhregal drei Paar Schuhe der Marke Nike, Modell Air Force 1 in der Farbe Weiß entwendete. Bei dem unbekannten Täter sei auffällig gewesen, dass er eine Fotokamera um dem Hals, sowie eine weitere Fotokamera in der Hand trug. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden.

