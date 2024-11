Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Linz am Rhein (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Martinusstraße Ecke Am Sändchen ein weißer BMW im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der Schaden durch einen anderen PKW verursacht wurde. Am BMW entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Zeugen die Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Linz zu melden.

