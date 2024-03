POL-PDNR: Verstöße gegen die Versicherungspflicht

Rheinbrohl (ots) - Am Dienstagmorgen führte die Linzer Polizeiinspektion eine Schulwegkontrolle in der Dr.-Josef-Horbach-Straße durch. Erfreulicher Weise wurden bei 41 Fahrzeugen nur zwei Verstöße wegen der ordnungsgemäßen Kindersicherungspflicht im Fahrzeug festgestellt. Gegen die beiden Fahrzeugführer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 Pressemeldungen der Polizei ...

mehr