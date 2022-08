POL-PDNR: Brand in Gaststätte Altes Stadtweingut

Unkel, ARAL Tankstelle (ots) - Eine bislang noch unbekannte Person tankte am Samstag, den 30.07.2022, um 22:39 Uhr an der ARAL Tankstelle in Unkel Dieselkraftstoff und fuhr davon, ohne den fälligen Betrag zu entrichten. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Täter dauern an. Zeugen, die im genannten Zeitraum relevante Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Linz am Rhein zu melden. ...

