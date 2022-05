Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gemeinsame Übung der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes in Betzdorf

Betzdorf (ots)

Auf Einladung der Polizei in Betzdorf trafen sich am 17.05.2022 FührungskräfteRei der Kriminal- und Schutzpolizei, Mitarbeiter der Integrierten Leitstelle in Montabaur, Einsatzverantwortliche der Feuerwehr Betzdorf-Gebhardshain sowie der Brand- und Katastropheninspekteur des Kreises Altenkirchen zu einer gemeinsamen Übung im Besprechungsraum der Polizeiinspektion in Betzdorf. Gerade bei größeren Einsätzen arbeiten die verschiedenen Behörden und Organisationen für Sicherheitsaufgaben (BOS) an der Einsatzstelle Hand in Hand zusammen um eine bestmögliche Bewältigung sicherzustellen. Ziel der gemeinsamen Übung war es, das Zusammenwirken der einzelnen Organisationen in besonders schwierigen Einsätzen zu optimieren und gegenseitiges Verständnis für die Arbeit "der Anderen" zu ermöglichen. Anhand einer fiktiven Einsatzlage stellten die beteiligten Einsatzleiter ihre jeweiligen Einsatzmaßnahmen dar und diskutieren diese gemeinsam mit den anderen Teilnehmern. Hier zeigten sich schnell viele Gemeinsamkeiten und ein gutes Verständnis für die jeweiligen Erfordernisse. Gerade die Ausführungen des technischen Leiters der Integrierten Leitstelle in Montabaur, Herr Dominic Müller, in der bei großen Einsätzen eine Vielzahl von Notrufen eingehen, konnte eindrücklich die Herausforderungen bei der Organisation des Rettungsdienstes darstellen. Der stellvertretenden Wehrleiter der FFW VGV Betzdorf-Gebhardshain, Markus Beichler, stellte die Möglichkeiten einer gut funktionierenden freiwilligen Feuerwehr vor - für alle Teilnehmer intensive Einblicke in die Arbeit der Feuerwehrmänner und -frauen, die viel mehr leisten können als Feuer zu löschen. Abgerundet wurde der Tag durch einen Blick auf die Arbeit des Katastrophenschutzes im Kreis Altenkirchen. Der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur, Herr Ralf Schwarzbach, referierte zu den Möglichkeiten der freiwilligen Katastrophenschützer in unserem Landkreis. Besondere Erwähnung fanden hier die sogenannten "SEG´en", den Schnelleinsatzgruppen, die bei uns regelmäßig durch die Einheiten der ehrenamtlichen Ortsvereine des Roten Kreuzes gestellt werden und im Einsatzfall eine wichtige Ergänzung in verschiedenen Bereichen sein können. Am Ende des Tages resümierte der Leiter der Polizeiinspektion Betzdorf, EPHK Marcus Franke: Ein toller und sehr aufschlussreicher Tag für alle Beteiligten. Neben dem persönlichen Kennenlernen nimmt sicherlich jeder Teilnehmer etwas für seine tägliche Arbeit mit. Und die Bürgerinnen und Bürger können sicher sein - das Zusammenspiel zwischen den beteiligten Organisationen funktioniert in einem Einsatzfall ausgesprochen gut.

