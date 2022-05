Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss; Verkehrsunfall mit Flucht bei Weißenthurm/Neuwied

Neuwied (ots)

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Neuwied: In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:00 Uhr befuhr der 17 jährige Beschuldigte mit seinem Fahrrad die Beringstraße in Neuwied. An der Einmündung zur Dierdorfer Straße nahm er einem PKW Fahrer die Vorfahrt, sodass es zum Unfall kam. Der Fahrradfahrer blieb glücklicherweise unverletzt, begleitete die Polizisten trotzdem zur Wache, da ein Alkoholtest 1,7 Promille anzeigte.

Verkehrsunfall mit Flucht bei Weißenthurm/Neuwied: Samstagmittag gegen 13:00 Uhr fiel Polizeibeamten beim Abfahren von der B9 auf die B256 (Rheinbrücke)in Richtung Neuwied auf Höhe des Beschleunigungsstreifens der B256 eine frische Unfallstelle auf dem linken Fahrstreifen an der Mittelschutzplanke auf. Eine passende Unfallmeldung liegt der Polizei Neuwied bzw. Andernach nicht vor, sodass von einer Unfallflucht auszugehen ist. Der unfallverursachende PKW muss eine schwarze Mercedes A-Klasse sein. Das ergibt sich aus Fahrzeugteilen, die an der Unfallstelle lagen. Der Unfall selbst wird sich wohl in der Nacht von Freitag auf Samstag bzw. am Samstagvormittag ereignet haben.

Die Polizei Neuwied bittet Zeugen des Unfalls sich unter 02631-8780 oder pineuwied@polizei.rlp.de zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell