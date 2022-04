POL-PDNR: Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss - Widerstand gegen Polizeibeamte

Straßenhaus (ots) - Am Mittwoch ereignete sich gegen 13:30 Uhr in der Raiffeisenstraße in Straßenhaus eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen PKW ordnungsgemäß in Längsaufstelllung auf einem Parkplatz am rechten Fahrbahnrand der Raiffeisenstraße. Ein/e unbekannte/r Verkehrsteilnehmer/in befuhr mit einem PKW die Raiffeisenstraße in Fahrtrichtung Oberhonnefeld. Beim Vorbeifahren touchierte der / die Fahrer/in den Außenspiegel vom PKW des ...

