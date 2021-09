Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfall mit verletztem Fahrradfahrer

Neuwied (ots)

Die Polizeiinspektion Neuwied sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Radfahrers, der sich Freitagnacht, gegen 23:00 Uhr, in der Sayner Landstraße ereignete. Hierbei wurde ein 60-jähriger Fahrradfahrer durch den Unfall verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden. Seitens der Polizei werden dringend Zeugen gesucht, welche den Fahrradfahrer oder ein beteiligtes Fahrzeug im Vorfeld, oder zum Unfallzeitpunkt, beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Neuwied, unter der Telefonnummer: 02631/878-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell