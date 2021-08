Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Festnahme aufgrund Haftbefehl nach Verkehrskontrolle

Neuwied (ots)

Neuwied - Im Rahmen am 10.08.2021 wurde gegen 22:30 Uhr in der Friedrichstraße ein versicherungspflichtiger E-Roller ohne Versicherungsaufkleber festgestellt. Bei der Kontrolle des 34-jährigen Fahrers wurde festgestellt, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorlag. Er wurde daraufhin in die JVA verbracht.

