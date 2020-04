Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Linz am Rhein (ots)

Fahrt unter Drogeneinfluss Am Montagmorgen wurde in Linz der Fahrzeugführer eines PKW einer anlassfreien Verkehrskontrolle unterzogen. In deren Verlauf wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogen-Vortest des polizeibekannten Verkehrsteilnehmers verlief positiv auf THC. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus Linz. Der einschlägig bekannte Wiederholungstäter muss mit einem Bußgeld von mindestens 1000 EUR, sowie der Entziehung der Fahrerlaubnis rechnen.

