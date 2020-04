Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Trunkenheit im Straßenverkehr

Fahren ohne Fahrerlaubnis

57537 Wissen, Schlossstr. (ots)

Am Sa., 18.04.2020, gegen 21:40 Uhr, meldete ein Zeuge an der Tankstelle am Europa-Kreisel einen wegfahrenden Pkw Opel Vectra, der in unsicherer Fahrweise geführt wurde. Da die Fahndung nach dem Fahrzeug zunächst negativ verlief suchten Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf die Halteranschrift auf. Hier konnte das Fahrzeug und der verantwortliche 28-jährige Fahrzeugführer angetroffen werden. Bei der Überprüfung des 28-Jährigen wurde Alkoholgeruch in dessen Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab 1,64 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Außerdem war der 28-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

