POL-PDNR: Betzdorf - Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer wurde am Dienstagnachmittag, den 05.11.2019, in der Steinerother Straße zur Verkehrskontrolle angehalten. Bei der Kontrolle konnten Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamin und Cannabis. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ob der 27-Jährige im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird derzeit noch überprüft. Der Beschuldigte gab an, dass er seinen Führerschein verloren habe. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

