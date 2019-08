POL-PDNR: Pressemitteilung PI Straßenhaus 25.08.2019

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Urbach - Frontalzusammenstoß / Glück im Unglück. Am Samstag den 24.08.2019 kam es gegen 20:00 Uhr in Urbach in der Puderbacher Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bis dato noch ungeklärter Ursache geriet ein 42-jähriger Verkehrsteilnehmer aus der VG Altenkirchen mit seinem Pkw in der Ortslage Urbach auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Pkw eines 30-jährigen Verkehrsteilnehmers aus der VG Puderbach. Es entstand jedoch "nur" hoher Sachschaden, ein Verkehrsteilnehmer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Linkenbach - Aggressive Person beleidigt Polizeibeamte. Am Sonntag den 25.08.2019 wurden die Beamten der Polizeiinspektion Straßenhaus zu einer Veranstaltung nach Linkenbach gerufen. Hier gebärdete sich ein 31-jähriger Mann aus der VG Puderbach derart aggressiv, dass er der Veranstaltung verwiesen wurde. Bei Eintreffen der Beamten beleidigte der Mann die Beamten unvermittelt. Einem Platzverweis kam der Mann erst gar nicht und später nur widerwillig nach. Eine Strafanzeige sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurden vorgelegt.

