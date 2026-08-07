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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrradfahrer kollidiert mit Fußgängerin

Mainz (ots)

Am Donnerstagmittag kam es gegen 13:00 Uhr auf der Geschwister-Scholl-Straße in Mainz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Fahrradfahrer den dortigen Radweg in Richtung Pariser Tor entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung. Zeitgleich trat eine Fußgängerin von einem Grundstück auf den Gehweg der Geschwister-Scholl-Straße.

Der Fahrradfahrer nahm die Fußgängerin wahr, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fußgängerin leicht verletzt wurde. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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