PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 12-Jährigen

Mainz (ots)

Seit Mittwoch, 17.06.2026, wird der in Mainz untergebrachte 12-jährige Omar A. vermisst. Er verließ am Mittwoch, 17.06.2026 gegen Abend seinen Aufenthaltsort in der Mainzer Neustadt. Zuletzt wurde der Vermisste in der Mainzer Neustadt gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es bestehen laut Sorgerechtsverantwortlichem Bezüge ins Rhein-Main-Gebiet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet.

BESCHREIBUNG:

12 Jahre alt, männlich, dunkle Haare, dunkle Augen, kurze schwarz-weiße Jogginghose, kurzes schwarz-weißes T-Shirt

Weitere Informationen sowie ein Lichtbild des Vermissten, finden Sie hier: https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/default-e41ae587ec17b21d6ac384bbca9e9dd9

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06131 65 33312 an die Dienststelle zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der vermissten Person erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Person zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: 18-Jähriger fährt mit 1,19 Promille durch Mainz-Ebersheim

    Mainz-Ebersheim (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen haben Polizeibeamte in Mainz-Ebersheim einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 03:00 Uhr befand sich eine Streifenwagenbesatzung in der Lorenz-Schneider-Straße, als ihnen ein Fahrzeug auffiel, das mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam. Die Einsatzkräfte entschlossen sich ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Werkzeug von Ladefläche eines Pritschenwagens gestohlen - Zeugen gesucht

    Mainz (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 12. Juni, und Sonntag, 15. Juni, kam es im Heiligkreuzweg in Mainz-Weisenau zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Fahrzeug. Der Geschädigte hatte seinen Pritschenwagen am 12. Juni im Heiligkreuzweg abgestellt. Auf der Ladefläche befand sich Werkzeug im hohen dreistelligen Eurobereich, das mit einem Netz zur ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 08:45

    POL-PPMZ: Betrunkener Autofahrer nach Flucht vor Verkehrskontrolle gestellt

    Mainz (ots) - Am Montagabend gegen 23:20 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeug gemeldet, das auf der Haifa-Allee durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Ein Zeuge gab an, beobachtet zu haben, wie der Fahrer zuvor ein Fastfoodrestaurant verlassen habe und dabei deutlich nach Alkohol gerochen habe. Anschließend sei er in sein Fahrzeug gestiegen und dem Zeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren