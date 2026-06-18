Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 12-Jährigen

Mainz (ots)

Seit Mittwoch, 17.06.2026, wird der in Mainz untergebrachte 12-jährige Omar A. vermisst. Er verließ am Mittwoch, 17.06.2026 gegen Abend seinen Aufenthaltsort in der Mainzer Neustadt. Zuletzt wurde der Vermisste in der Mainzer Neustadt gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es bestehen laut Sorgerechtsverantwortlichem Bezüge ins Rhein-Main-Gebiet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet.

BESCHREIBUNG:

12 Jahre alt, männlich, dunkle Haare, dunkle Augen, kurze schwarz-weiße Jogginghose, kurzes schwarz-weißes T-Shirt

Weitere Informationen sowie ein Lichtbild des Vermissten, finden Sie hier: https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/default-e41ae587ec17b21d6ac384bbca9e9dd9

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06131 65 33312 an die Dienststelle zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der vermissten Person erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Person zu löschen.

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