Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Mombach; Flüchtige Täter nach Schlägerei

Mainz - Mombach (ots)

Am 25.07.2023 ging gegen 3:00 Uhr eine Mitteilung über eine Schlägerei vor einem Bistro in Mainz Mombach an der Hauptstraße ein. Durch die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten wurden vor Ort drei stark alkoholisierte Männer angetroffen, die einige typische Verletzungen aufwiesen. Diese sagten aus, dass sie zunächst von einem Mann in ein ruhiges Gespräch verwickelt wurden, als zwei Bekannte von diesem sie körperlich angingen und ihnen mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlugen.

Anschließend flohen die Täter in Richtung Mönchgasse. Dort konnte durch eine Streife eine Personengruppe angetroffen werden, die auf die Personenbeschreibung der Männer zutraf und ebenfalls frische Verletzungen aufwiesen.

Dem Haupttäter, welcher sich zunächst unkooperativ verhielt, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen.

Art und Umfang der Tatbeteiligungen, sowie das Motiv sind nun Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

