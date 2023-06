Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unfall an Straßenbahnhaltestelle in Mainz Gonsenheim - Kind schwer verletzt

Mainz (ots)

Gegen 16:10 Uhr kam es an der Haltestelle Bruchspitze in Fahrtrichtung Gonsenheim zu einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn und einem Kind. Beim Anfahren der Straßenbahn erlitt das Kind Verletzungen, welche notärztlich versorgt werden mussten. Das Kind ist mittlerweile zur weiteren Behandlung in einem Krankenhaus. Die Gesamtumstände des Unfalls sind Gegenstand der Ermittlungen. Die Eltern des Kindes befanden sich ebenfalls in der Straßenbahn und werden derzeit betreut. Die Unfallaufnahme dauert weiterhin an. Für deren Dauer ist die Strecke gesperrt.

