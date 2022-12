Polizei Bonn

POL-BN: Einbrecher in Bonn-Castell und Graurheindorf unterwegs

Kriminalpolizei ermittelt in vier Fällen.

Bonn (ots)

Ein aufmerksamer Hausbewohner überraschte am frühen Donnerstagabend, den 15.12.2022, in Bonn-Graurheindorf zwei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat.

Um 18.55 Uhr hatte der Zeuge verdächtige Geräusche auf dem Balkon einer Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses am Friesenweg gehört. Als er nachschaute, sah er zwei dunkel gekleidete Männer, die über die Balkonbrüstung sprangen und in Richtung Herseler Weg davon liefen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten, die nach Zeugenangaben Kapuzen aufgesetzt hatten und 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß waren, verlief bislang ergebnislos. Die Tatverdächtigen hatten ein Fenster der Wohnung aufgebrochen und diese anschließend betreten. Angaben zu gestohlenen Gegenständen liegen bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft den Zusammenhang mit drei weiteren Wohnungseinbrüchen vom selben Tag in Castell und Graurheindorf.

In der Zeit von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr hatten Unbekannte die Balkontüre zu einer Wohnung, die sich in der Hochparterre eines anderen Mehrfamilienhauses am Friesenweg befindet, aufgebrochen und anschließend die Wohnung betreten und durchsucht. Auf der Nordstraße in Castell wurde ein weiterer Wohnungseinbruch gemeldet. Dort hatten die Einbrecher die Zeit von 14:00 Uhr bis 14:40 Uhr zur Tatausführung genutzt und waren in eine Wohnung eingestiegen. In beiden Fällen liegen noch keine Erkenntnisse zu der Beute vor.

Schmuck und Brillen wurden hingegen bei einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Karl-Legien-Straße im angrenzenden Stadtteil Graurheindorf entwendet. Dort hatten die Täter in der Zeit von 07.30 Uhr bis 18.00 Uhr eine Balkontüre aufgebrochen, die Wohnung betreten und nach Wertgegenständen durchsucht. Unerkannt verließen sie mit ihrer Beute den Tatort.

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 oder per E-Mail ( KK13.Bonn@polizei.nrw.de) mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

