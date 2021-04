Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ausgangssperre in Mainz - Osterhase in Not

Mainz (ots)

Aufgrund der aktuell herrschenden Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Maßnahmen, wie dem einzuhaltenden Sicherheitsabstand zu allen Häusern und Gärten, musste sich auch der Osterhase dieses Jahr ein besonderes Hygienekonzept überlegen. Da das Verstecken der Ostereier eine Menge an Zeit erfordert, schaffte der Osterhase seine Aufträge nicht ganz bis zur bestehenden Ausgangssperre ab 21:00 Uhr. Gegen 21:30 Uhr hoppelte der Osterhase der Polizei mittig auf der Straße entgegen und bat dort um Hilfe. Hier konnte die Polizei dem besorgten Osterhasen jedoch Entwarnung geben. Der Osterhase ist offensichtlich alleine unterwegs und geht einer beruflichen Tätigkeit an der frischen Luft nach. Da er zudem sehr aufmerksam ist und seine Pfoten vor jeder Auslieferung vorsorglich putzt, bekommt der Osterhase selbstverständlich keine Strafe von der Polizei. Seiner Tätigkeit kann er also über die Ostertage weiterhin nachgehen. Nach den erfolgten Auslieferungen kehrt für den Osterhasen erstmal Ruhe, samt ein paar Tagen in häuslicher Quarantäne unter Gleichgesinnten ein, bis er wieder zu seiner Familie nach Hause darf.

Was: Kaninchen (Zwergwidder), flauschig, süß, braun/goldenes Fell, zutraulich

Wann: Gefunden am Sonntag, den 04.04.2021, 21:30 Uhr

Wo: Mainz-Hechstheim, Chana-Kahn-Straße in Mainz/Höhe Spielplatz

Würde gerne hier abgeholt werden: Tierheim Zwerchallee 13-15 / 55120 Mainz

(Eine zusammenfassende Pressemitteilung zur Überwachung der geltenden Corona-Verordnung und Allgemeinverfügung wird gegen 18:00 Uhr veröffentlicht)

