POL-PPMZ: Autoaufbrecher entwenden Lenkräder und ein Einbau-Navigationssystem

Dienstag, 28.01.2020 bis Mittwoch, 29.01.2020, 10:50 Uhr

Im Stadtgebiet Mainz wurden von Dienstag auf Mittwoch in der Zeit von 21:00 Uhr bis 10:50 Uhr drei Autos aufgebrochen. Das Ziel waren in allen drei Fällen Autos der Marke BMW.

In der Mozartstraße wurde an einem BMW mit Keyless-Go-System das Einbau-Navigationssystem und das Lenkrad fachmännisch ausgebaut. Der Fahrzeughalter stellte den Diebstahl beim Einsteigen am Morgen fest.

Ein weiterer BMW wurde in der Adam-Karillon-Straße aufgebrochen. Durch das Einschlagen eines hinteren Dreieckfensters gelangten die Unbekannten in das Innere des Fahrzeuges. Dort montierten sie das Lenkrad ab und entwendeten es.

In der Richard-Wagner-Straße muss der Besitzer eines BMW ebenfalls am Morgen feststellen, dass Unbekannte die Seitenscheibe seines Fahrzeuges eingeschlagen haben. Auch hier entwenden sie das Lenkrad. In allen Fällen konnten die Täter unerkannt flüchten.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

