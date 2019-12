Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bild-Infos

Download

Mainz, Goethestraße (ots)

Am Sonntag, den 01.12.2019 gegen 18:10 Uhr kommt es in der Goetheunterführung zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die 3 PKW befahren hintereinander die Goethestraße vom Barbarossaring kommend in Fahrtrichtung Mombacher Straße. Aufgrund einer Rotlicht anzeigenden Ampel bremsen die Fahrzeugführer der ersten beiden PKW bis zum Stillstand ab. Der 54-jährige verantwortliche Verkehrsunfallbeteiligte fährt mit seinem PKW in der Folge auf den hinteren PKW auf und schiebt diesen auf das davorstehende Fahrzeug. Der Beschuldigte sowie zwei weitere Personen (48-jährige Frau und 59-jähriger Mann) erleiden bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen und klagen unter anderem über Schmerzen im Nacken- bzw. Schulterbereich. Die beiden hinteren Fahrzeuge sind aufgrund des Aufpralls nicht mehr fahrbereit und müssen durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geschleppt werden. Während der Unfallaufnahme, der Aufräumarbeiten und der erste Hilfe-Maßnahmen wird die Goetheunterführung für den Zeitraum von insgesamt ca. 1 Stunde komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden an den drei PKW wird auf 15.000 EUR geschätzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme wird durch die aufnehmenden Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei dem Verantwortlichen festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,45 Promille. Daraus folgernd wird dem unter Alkoholeinfluss stehenden Mann eine Blutprobe entnommen und gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell