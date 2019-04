Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Erster Tag des Mainzer Rheinfrühlings - polizeiliche Bilanz

Mainz-Rheinufer (ots)

Bereits am ersten Tag des Frühlingsfestes konnte ein hohes Besucheraufkommen verzeichnet werden. Probleme bereiteten vermehrt erlebnisorientierte Jugendliche / Heranwachsende trotz der durchgeführten Jugendschutzkontrollen. Mehrere Körperverletzungsdelikte wurden verzeichnet. Ein 16-Jähriger wurde durch ein Tierabwehrspray am Auge leicht verletzt. Ein 15-Jähriger aus Oppenheim verlor derart die Kontrolle über sich, dass er nach diversen Beleidigungen in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Darüber hinaus fiel ein 42-Jähriger aus Frankfurt auf, als er im alkoholisiertem Zustand diverse Besucher anpöbelte. Er hatte ein Einhandmesser einstecken. Da er den Anweisungen nicht Folge leistete, musste er in Gewahrsam genommen werden.

