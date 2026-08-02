Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mehrfach die Weiterfahrt untersagt

A61 - Rheinhessen (ots)

Am Samstag, 01.08.2026, führten Kräfte der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim auf der BAB 61 verstärkt Kontrollen hinsichtlich des geltenden LKW-Fahrverbots durch. Nach der Ferienreiseverordnung ist es LKW ab 7,5t zulässiger Gesamtmasse sowie LKW mit Anhängern untersagt, auf bestimmten Autobahnen und Bundesstraßen samstags in der Zeit von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr, gewerbliche Fahrten durchzuführen. Das Verbot gilt für den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. August. Insgesamt konnten fünf Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen werden, wovon dreien die Weiterfahrt untersagt wurde. In einem Fall konnte eine Ausnahmegenehmigung vorgelegt werden, in einem weiteren Fall handelte es sich um eine rein private Fahrt. Bei den drei Brummis, die stehen bleiben mussten, müssen sowohl die Fahrer als auch die Halter mit einem Bußgeld rechnen.

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