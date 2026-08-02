PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mehrfach die Weiterfahrt untersagt

A61 - Rheinhessen (ots)

Am Samstag, 01.08.2026, führten Kräfte der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim auf der BAB 61 verstärkt Kontrollen hinsichtlich des geltenden LKW-Fahrverbots durch. Nach der Ferienreiseverordnung ist es LKW ab 7,5t zulässiger Gesamtmasse sowie LKW mit Anhängern untersagt, auf bestimmten Autobahnen und Bundesstraßen samstags in der Zeit von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr, gewerbliche Fahrten durchzuführen. Das Verbot gilt für den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. August. Insgesamt konnten fünf Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen werden, wovon dreien die Weiterfahrt untersagt wurde. In einem Fall konnte eine Ausnahmegenehmigung vorgelegt werden, in einem weiteren Fall handelte es sich um eine rein private Fahrt. Bei den drei Brummis, die stehen bleiben mussten, müssen sowohl die Fahrer als auch die Halter mit einem Bußgeld rechnen.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Pressestelle

Telefon: 06701/9190
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 02.08.2026 – 15:09

    POL-VDMZ: Worms - A61 Kontrollen des Ferienreiseverkehrs

    A61 (ots) - Am heutigen Vormittag gerieten Wohnmobile und Gespanne mit Wohnanhängern in den Fokus der Kräfte Verkehrsdirektion Mainz und der Wasserschutzpolizei. Gemeinsam wurde der Ferienreiseverkehr kontrolliert. Die Wasserschutzpolizei schaute sich hierbei insbesondere auf Anhängern mitgeführte Boote an, die Kräfte der Verkehrsdirektion überprüften die Ladungssicherung und die Einhaltung der Gewichte. Insgesamt ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 18:05

    POL-VDMZ: PKW-Fahrer mit rund 1,2 Promille auf der A61 unterwegs

    A61, Rheinhessen (ots) - Am Donnerstag, den 30.07.2026, kam ein PKW-Fahrer gegen 13:45 Uhr aufgrund einer Reifenpanne auf der Autobahn in der Nähe der Anschlussstelle Bad Kreuznach zum Stillstand. Ein zufällig vorbeifahrender Polizeibeamter hielt an, um den Fahrzeugführer zu unterstützen. Bei dem 39-jährigen, in Rheinland-Pfalz wohnhaften Fahrer ergaben sich Hinweise auf einen vorausgegangenen Alkoholkonsum. Es ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 20:19

    POL-VDMZ: Zeugen nach Unfall auf der A63 gesucht

    Heidesheim (ots) - Am Montag, den 27.07.2026, kommt es gegen 13:42 Uhr auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz, zwischen der Anschlussstelle Nieder-Olm und Klein-Winternheim, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 24-Jähriger befährt mit seinem silbernen BMW den linken Fahrstreifen, als plötzlich ein weißer Kleinwagen vor ihm von der rechten auf die linke Spur wechselt. Um einen Zusammenstoß zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren