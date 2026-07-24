Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Rucksack mit Drogen bei Schule gefunden - Festnahme (22.07.2026)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Am Mittwochvormittag haben Schüler einer Schule in St. Georgen einen Rucksack mit Drogen gefunden worauf eine Festnahme folgte. Der schwarze Rucksack - gefüllt mit Marihuana - war an einem abgelegenen Teil des Schulhofs versteckt gewesen, als Schüler ihn fanden. Über den Schulleiter fand er seinen Weg zur Polizei. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft in Konstanz versteckte man den Rucksack wieder an Ort und Stelle um dem Eigentümer auf die Schliche zu kommen. Gegen 17 Uhr, trat dieser auf den Plan, worauf ihn die Polizei festnahm. Bei dem 21-Jährigen fand man noch weitere Betäubungsmittel. Im Anschluss der Maßnahmen, setzte die Polizei den jungen Mann wieder auf freien Fuß.

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