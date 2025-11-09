Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mit mehr als 200 km/h unterwegs - Polizei verfolgt BMW auf der B41

Bad Kreuznach, B41 (ots)

In der Nacht des 07.11.2025 kam es zu einer Verfolgungsfahrt entlang der B41 in Fahrtrichtung Kirn.

Die zivile Streife der Autobahnpolizeistation Gau-Bickelheim wurde gegen 23:43 Uhr auf der B41 auf Höhe der Anschlussstelle Bad Kreuznach auf einen BMW aufmerksam, der sich ihnen mit überhöhter Geschwindigkeit näherte und beinahe mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Pkw kollidierte. Der BMW beschleunigte anschließend auf über 200 km/h.

Die Streife versuchte auf den BMW aufzuschließen um ihn einer Kontrolle zuzuführen. Auf Höhe der Anschlussstelle Roxheim verließ der BMW die B41. Nach Einschalten des Blaulichtes beschleunigte der BMW erneut stark und entfernte sich über die L237 in Richtung Mandel.

Von dort fuhr er über St. Katharinen in Richtung Sommerloch. Zwischen St. Katharinen und Sommerloch verloren die Beamten den BMW schließlich aus den Augen.

Im Nachgang konnte ein 23-jähriger Mann als mutmaßlicher Fahrzeugführer ermittelt werden.

Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten sich bei der unten angegebenen Polizeidienststelle zu melden.

