Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A63, Unfall im Baustellenbereich, Autobahn voll gesperrt

Gau-Bickelheim (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer eines LKW am 08.09.2020 gegen 17:10 Uhr auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz im einspurigen Baustellenbereich kurz hinter der Anschlussstelle Göllheim von der Fahrbahn ab und durchbrach die Baustellenbegrenzung. Der Fahrer des LKW wurde durch den Unfall nur leicht verletzt. Der LKW ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Da die Fahrbahn bis zum Abschluss der Räumarbeiten voll gesperrt werden muss, wird der Verkehr aktuell an der Anschlussstelle Göllheim abgeleitet.

