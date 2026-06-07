POL-PDMZ: 22-Jähriger durch Messerstiche verletzt
Mainz (ots)
Am späten Abend des 06.06.2026 kam es vor einer Bar in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Hierbei wurde der 22-jährige Geschädigte durch mehrere Messerstiche verletzt. Er wurde mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend unerkannt vom Tatort.
Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen sowie zur Identität des Tatverdächtigen dauern an.
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