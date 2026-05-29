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Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Mainz (ots)

Der 77-jährige PKW-Fahrer und die 74-jährige Beifahrerin befahren den Kaiser-Wilhelm-Ring in Richtung Hauptbahnhof. Beim Linksabbiegen in die Josefstraße übersieht der Fahrer die in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn und es kommt zur Kollision. Beide Insassen sowie der Straßenbahnfahrer werden leicht verletzt. Die Straßenbahnschiene in Richtung Hauptbahnhof ist derzeit gesperrt. Der PKW ist durch die Kollision nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mainz
PI Mainz 2: pimainz2@polizei.rlp.de
Tel: 06131 65-34250

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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