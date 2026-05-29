POL-PDMZ: Verkehrsunfall mit Straßenbahn
Mainz (ots)
Der 77-jährige PKW-Fahrer und die 74-jährige Beifahrerin befahren den Kaiser-Wilhelm-Ring in Richtung Hauptbahnhof. Beim Linksabbiegen in die Josefstraße übersieht der Fahrer die in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn und es kommt zur Kollision. Beide Insassen sowie der Straßenbahnfahrer werden leicht verletzt. Die Straßenbahnschiene in Richtung Hauptbahnhof ist derzeit gesperrt. Der PKW ist durch die Kollision nicht mehr fahrbereit.
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