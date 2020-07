Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unfall mit abgerissenem Anhänger im Gegenverkehr

B428 bei Frei-Laubersheim (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, befuhr der 37-jährige Fahrer mit seinem PKW inklusive beladenem Anhänger (Pflastersteine) die B428 von Frei-Laubersheim kommend in Fahrtrichtung Bad Kreuznach. Nach einer langgezogenen Rechtskurve kam der Anhänger aus bislang unbekannten Gründen ins Schlingern. Der Fahrer versuchte dies durch Abbremsen zu korrigieren, jedoch ohne Erfolg. Der Anhänger kam auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem entgegenkommenden PKW eines 28-jährigen zusammen. Durch den Aufprall brach der Anhänger vom PKW ab, rollte seitlich über den unfallgegnerischen PKW und blieb zum Teil auf diesem liegen. Die zuvor mittels Plane gesicherte Ladung wurde durch den Zusammenstoß aus dem Anhänger geschleudert. Der unfallverursachende PKW drehte sich und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der PKW des Unfallverursachers blieb fahrbereit, während der unfallgegnerische PKW als Totalschaden abgeschleppt werden musste. Nach eigenen Angaben blieben die Unfallbeteiligten unverletzt. Zur weiteren Abklärung wurden diese dennoch durch den hinzugerufenen Rettungsdienst und Notarzt im Krankenhaus vorgestellt. Die Fahrbahn musste für ca. 20 Minuten in beide Richtungen gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 12000 Euro.

