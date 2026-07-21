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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Frontaler Zusammenstoß auf L408

Bornheim (ots)

Auf der Landesstraße 408 kam es am 21.07.2026 an der Anschlussstelle Bornheim zu einem Verkehrsunfall.

Gegen 09:35 Uhr befuhr ein 44-Jähriger in einem Transporter die L408 aus Richtung Bornheim in Richtung Biebelnheim. An der Anschlussstelle zur BAB 61 bog dieser nach links in Richtung Autobahn ab. Hierbei missachtete er den Vorrang eines auf der L408 in entgegengesetzter Richtung fahrenden LKW. Der LKW wich noch nach rechts aus und stieß gegen einen von der Autobahn kommenden und an der Einmündung wartenden LKW. Dennoch kam es zum frontalen Zusammenstoß mit dem Transporter. Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Landesstraße teilgesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731-911-0
Website: https://s.rlp.de/Ul9c8PB

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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