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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Körperliche Auseinandersetzung auf dem Schlossplatz

Kirchheimbolanden (ots)

Am Freitag, den 17.07.2026, kam es gegen 21:00 Uhr auf dem Schlossplatz in Kirchheimbolanden zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 39-jährigen. Dieser wurde durch mindestens zwei Täter zu Boden geschlagen und durch den Einsatz von Reizgas verletzt. Zudem wurden dem Geschädigten persönliche Gegenstände entwendet und sein Fahrzeug beschädigt. Die Täter flüchteten fußläufig von der Örtlichkeit als Fußgänger auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

zu Bürozeiten Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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