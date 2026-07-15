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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alzey, Zeugenaufruf nach Vorfall im Wartbergbad Alzey

Alzey (ots)

Im Alzeyer Wartbergbad kam es am Freitag, 26.06.2026, gegen 13:00 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen sprang ein bislang unbekannter Mann vom Sprungturm und traf hierbei einen unterhalb schwimmenden Jugendlichen. Der Mann erkundigte sich unmittelbar nach dem Wohlbefinden des Jugendlichen. Nachdem dieser angab, dass es ihm gut gehe, entfernte sich der Mann. Im weiteren Verlauf musste der Jugendliche jedoch ärztlich behandelt werden. Die Polizeiinspektion Alzey bittet nun um Hinweise im Zusammengang zum Geschehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey
Telefon: 06731-911-0
Website: https://s.rlp.de/Ul9c8PB

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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