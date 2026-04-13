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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Vermisstenfahndung nach 61-Jähriger aus Worms

Worms (ots)

Seit Sonntagabend, 12.04.2026, wird eine 61-jährige Frau aus Worms vermisst. Die Vermisste ist dement und lebt derzeit in einer Pflegeeinrichtung in Worms. Sie wurde zuletzt am 12.04.2026 gegen 20:30 Uhr durch Pflegepersonal gesehen. Seit diesem Zeitpunkt ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Sie ist zeitlich sowie örtlich desorientiert. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Vermisste könnte orientierungslos wirken oder Hilfe benötigen. Möglicherweise bewegt sie sich zu Fuß oder nutzt öffentliche Verkehrsmittel. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich auch außerhalb von Worms aufhält.

Ein Foto der Vermissten sowie eine konkrete Personenbeschreibung der Vermissten ist unter folgendem Link einsehbar:

https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/default-1b385898650c387bf301f24ed8241af3

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06241 852-0 an die Polizeiinspektion Worms zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS: Die Veröffentlichung des Bildes der vermissten Person erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Person zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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