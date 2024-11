Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Gundheim, Einbruch in Einfamilienhaus

Gundheim (ots)

Ebenfalls zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Donnerstagnachmittag in Gundheim in der Dalbergstraße. Hier nutzten der oder die bislang unbekannten Täter die lediglich dreistündige Abwesenheit der Bewohner, in der Zeit zwischen 16 und 19 Uhr und hebelten die Terrassentür im rückwärtigen Bereich auf.

Bei der Rückkehr nach Hause konnten die Bewohner durch verschiedene Beschädigungen und die aufgehebelte Tür zwar feststellen, dass sich die Täter Zutritt ins Innere verschaffen konnten, allerdings konnte weder durchsuchtes Inventar noch fehlende Wertgegenstände festgestellt werden. Daher gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass die Täter bei der Tatbegehung gestört wurden und flüchteten.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell