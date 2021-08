Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alsheim - Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Alsheim (ots)

In Alsheim ist gestern Abend ein Motorradfahrer beim Sturz auf die Fahrbahn leicht verletzt worden. Der 39-jährige Zweiradfahrer befuhr kurz vor 21 Uhr die Wormser Straße aus Richtung Mettenheim kommend. Ein 33-jähriger Autofahrer kam von links aus der Oberdorfstraße und wollte in die bevorrechtigte Straße einfahren. Hierzu tastete er sich mit seinem PKW langsam in den Kreuzungsbereich. Da der Motorradfahrer einen Zusammenstoß mit dem Wagen befürchtete, bremste er stark ab. Hierbei verlor er das Gleichgewicht, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Mit dem PKW kam es zu keinem Kontakt. Der Sachschaden wird auf ca. 600 Euro beziffert.

