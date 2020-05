Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Osthofen - Diebstahl aus PKW

Worms (ots)

Offenbar in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Friedrich-Ebert-Straße ein PKW aufgebrochen und nach Wertsachen durchsucht. Das Fahrzeug war vor dem Wohnanwesen in der frei zugänglichen Einfahrt geparkt. Unbekannter Täter schlug die Scheibe der Fahrertür ein und entwendete aus dem Fahrzeuginnern den darin befindlichen Geldbeutel der Geschädigten. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

