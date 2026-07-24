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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub in Bankfiliale

Idar-Oberstein (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat am Freitag, dem 17. Juli 2026, gegen 14:35 Uhr, ein bislang unbekannter Tatverdächtiger eine Bankfiliale im Stadtteil Idar. Unter Vorhalt eines Messers forderte der Mann eine dort anwesende Frau zur Abhebung von Bargeld auf. Nachdem er das Geld, eine mittlere dreistellige Summe, erhalten hatte, flüchtete der Mann in Richtung des Schleiferplatzes. Die Frau wurde bei der Tat nicht körperlich verletzt.

Der Täter trug zum Tatzeitpunkt eine Kappe, Sonnenbrille und weiße FFP2-Maske. Er war mit einem dunkelblauen Kapuzenpullover der Marke Nike bekleidet. Darunter trug er schwarze Cargohosen und weiße Sneaker. Der Mann trug an seiner rechten Hand einen dunklen Handschuh. Fotos des Tatverdächtigen finden sich unter https://s.rlp.de/q6cNOIx.

Die Kriminalinspektion Idar-Oberstein bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Tatverdächtigen:

   -	Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person oder deren 
Aufenthalt machen?
   -	Wer konnte die Person im Vorfeld oder im Nachgang der Tat 
wahrnehmen?

Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781 5610, oder jede andere Polizeidienststelle, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40024
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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